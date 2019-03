Shannen Doherty, muy emocionada, le envía un mensaje a Luke Perry, su gran amor en 'Sensación de Vivir'

Shannen Doherty ha dedicado unas preciosas palabras a Luke Perry, su compañero en la serie 'Sensación de Vivir', después de que éste sufriera un derrame cerebral la semana pasada del que finalmente no ha podido recuperarse.

En unas declaraciones a ET durante una gala benéfica en Los Angeles, la actriz se emocionó al hablar de Luke Perry: "No puedo hablar de eso aquí porque literalmente me pondré a llorar, pero le quiero y él sabe que lo quiero. Es Luke, y él es mi Dylan".

Luke Perry, que actualmente interpretaba a uno de los protagonistas de 'Riverdale', interpretó en 'Sensación de vivir' a Dylan McKay, el interés amoroso de Brenda Walsh, el personaje de Shannen Doherty.

Cuando saltó la noticia Shannen Doherty ya quiso homenajear a su antiguo compañero y amigo a través de su cuenta de Instagram, con este precioso mensaje. "Mi amigo. Te abrazo fuerte y te mando mi fuerza. Tú puedes con esto".

