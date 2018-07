El presidente de Atresmedia, José Manuel Lara, ha lamentado que "de nada haya servido cumplir cada uno de los compromisos" que el grupo adquirió con el Gobierno en el desarrollo de nuevos canales de TDT para evitar el cese de emisión de laSexta3, Xplora y Nitro.



Durante su intervención en la Junta General de Accionistas del grupo de comunicación, Lara ha criticado que se obligue a la compañía "a pagar una culpa" que no entiende como suya, sino del propio Gobierno, "tal y como señala el Tribunal Supremo".



"Durante los últimos años, Atresmedia ha cumplido cada uno de los compromisos que adquirimos en el desarrollo de nuevos canales y sobra decir que asumimos como propio el proyecto de la Administración de implantar en España una oferta de televisión digital amplia y de calidad. De nada ha servido", ha aseverado.

En este sentido, ha criticado el cierre de tres canales que son "grandes marcas ya asentadas entre la audiencia, con una propuesta original y de calidad para los espectadores y en los que se ha invertido tiempo, esfuerzo, creatividad y muchos recursos".



"Pero si algo ha demostrado esta organización es su capacidad de sobreponerse a las peores situaciones. La situación de indefensión a la que nos enfrentamos en estos momentos no nos paralizará ni nos llevará a la inacción. Utilizaremos todos los recursos posibles para defender lo que es nuestro y nada nos frenará en este empeño", ha advertido.



Así, ha resaltado que el grupo reclamará las indemnizaciones correspondientes por esta decisión "que reparen en su totalidad los perjuicios derivados del apagón", una medida que se sumará a la petición de amparo al Tribunal Constitucional.



Además, Lara ha recordado que el grupo ya trabaja "en paralelo" para minimizar el impacto en su actividad del cese de emisiones. "Por ello, no puede dejar de sentirme orgulloso nuevamente de nuestro equipo de profesionales y estoy seguro de que una vez más sortearemos las dificultades. Tenemos determinación y un plan para ello", ha afirmado.



"RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA" DEL GOBIERNO

En esta misma línea, el consejero delegado de Atresmedia, Silvio González, ha criticado "una medida sin precedentes que supondrá un inmediato perjuicio" tanto al mercado audiovisual "todavía en proceso de consolidación" como a los espectadores, la industria del entretenimiento y la información.



Durante su discurso, González ha reiterado la "responsabilidad exclusiva" del Gobierno en este cierre provocado por "un defecto de técnica legislativa", que debería haberse corregido "adoptando medidas jurídicas adecuadas, similares a las que ya se han tomado en otros casos parecidos".



"Debemos concluir que ha faltado la voluntad política necesaria para arbitrar una solución justa y también respetuosa con los derechos adquiridos de los operadores. Dicho lo anterior y como no puede ser de otra manera, a partir del próximo 6 de mayo trabajaremos para reducir en lo posible el impacto de la pérdida de canales, reorientando nuestra oferta de contenidos y ajustando nuestra política comercial", ha explicado.



En el apartado económico, Lara ha anunciado la propuesta del pago de 11 céntimos de euro por acción en concepto de dividendo. La deuda bancaria del grupo a finales del ejercicio era de 150 millones de euros, y el pasado mes de agosto el grupo firmó una operación de financiación sindicada por importe de 270 millones de euros, con vencimiento a cuatro años.



NUEVOS PROYECTOS

González ha afirmado ser "muy consciente de los problemas" que implica tener a la publicidad como casi única fuente de ingresos, por lo que ha avanzado que la compañía trabaja en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos que permitan a Atresmedia "participar en otros negocios muy diferentes a la comunicación, en cuya gestión hay una menor implicación pero a los que se puede aportar el enorme valor que supone la publicidad para cualquier proyecto empresarial".



Esta alternativa de diversificación tiene su propio equipo interno de dirección y gestión y "debería permitir a Atresmedia aprovechar el valor de la publicidad disponible y no consumida por los anunciantes, además de ampliar sus líneas de actividad e incorporar experiencia de negocio y resultados económicos complementarios".



Por otra parte, el consejero delegado también ha celebrado los datos de audiencia de la compañía, recordando que "es también la mejor prueba de que la calidad, el respeto y la responsabilidad no están reñidos con la innovación, la creatividad y la variedad de géneros, ni mucho menos con el reconocimiento de los anunciantes y del público".