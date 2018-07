Selica Torcal: "Heidi me dejó muda"

Aunque parece que el tiempo no pasa por ella, Heidi ha cumplido 40 años. Con motivo de este aniversario, el canal infantil Panda ha estrenado una versión renovada de la serie, ahora en 3D.



La dobladora al español de la serie, la actriz Selica Torcal, ha concedido una entrevista al portal Gonzoo en la que no se ha dicho que no tenía muy buena "relación" con el dibujo: "Heidi me caía fatal, esa puñetera niña me dejó muda. Pero no le guardo rencor a pesar de que me robara la voz".



A ella los dibujos le parecieron horrorosos, "mal hechos, todo el día con la boca abierta, era dificilísimo doblarlos", confiesa. "Doblar dibujos es desagradecido, pero los japoneses son aún peor, es una tarea desagradable, de repetir constantemente, de ir ajustando".