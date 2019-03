Las seis claves que han revelado los hermanos Duffer sobre la segunda temporada de 'Stranger Things'

ESTRENO EN 2017

La noticia de la renovación de 'Stranger Things' por una segunda temporada en Netflix ha corrido como la pólvora. Tranquilos, no tengáis prisa, porque hasta 2017 no estará disponible en la plataforma de pago. Eso sí, los hermanos Duffer no han tardado en revelar los primeros detalles de la nueva temporada. ¿Veremos de nuevo a Once? Sigue leyendo.