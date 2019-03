La segunda temporada de 'True Detective', en Canal+ Series

Cinco premios Emmy y cuatro nominaciones a los Globos de Oro avalan el éxito de 'True Detective'. Su primera temporada, estrenada en enero de 2014, la convirtió en la serie del año pasado. La segunda entrega llega a Canal+ Series a la vez que en EEUU, la madrugada del 21 al 22 de junio, en versión original subtitulada. También, sin trasnochar, se podrá seguir al día siguiente, la noche del lunes 22 de junio en el mismo canal.



La nueva entrega cuenta con reparto, personajes, localización y argumento totalmente diferentes a los de la anterior: se centra en la investigación de un asesinato en una ciudad ficticia de California e involucra a tres policías, un empresario y varios billones de dólares.Colin Farrell ('El sueño de Cassandra'), Vince Vaughn ('Starsky y Hutch'), Rachel McAdams ('Midnight in Paris') y Taylor Kitsch ('Friday Night Lights') son los protagonistas de esta nueva tanda de ocho episodios. El cineasta Justin Lin ('Fast & Furious'), dirige varios episodios.



Colin Farrell interpreta a Ray Velcoro, un problemático detective cada vez más decadente según la corrupción y la indiferencia ganan terreno en el Departamento de Policía de la ficticia ciudad de Vinci (Los Angeles).



Vince Vaughn es Frank Semyon, un empresario y criminal sin escrúpulos que podría perderlo todo cuando uno de sus socios aparece asesinado.



Rachel McAdams interpreta a Ani Bezzerides, una detective de la oficina del sheriff del condado de Ventura con un alto sentido de la ética que no la beneficia ni entre sus compañeros ni en el sistema al que sirve.



Taylor Kitsch es Paul Woodrugh, un veterano de guerra y agente de la patrulla de tráfico de California que huye de un pasado complicado y de la sombra de un escándalo que nunca ocurrió. Sus vidas se cruzan en una red de conspiración y traiciones a raíz del brutal asesinato de un hombre de negocios que aparece muerto en plena autopista de la costa del Pacífico, con extraños signos grabados en el pecho.



Completan el reparto Kelly Reilly ('Sherlock Holmes') en el papel de Jordan Semyon, la mujer de Frank, su principal aliada y cómplice en sus decisiones y proyectos; Christopher James Baker ('El santuario') como Blake Churchman, Afemo Omilami ('Un sueño posible') como el jefe de policía Holloway y compañero de Bezzerides, Chris Kerson ('Cost of a Soul¡) como Nails, uno de los matones de Semyon, y James Frain (¡Los Tudor') como el teniente Kevin Burris.