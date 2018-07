Risto Mejide anuncia que deja 'Viajando con Chester'

Risto Mejide, el presentador de 'Viajando con Chester' (Cuatro), no continuará al frente del espacio de Cuatro por no haber llegado a un acuerdo con Mediaset "en la renegociación de su contrato", según ha informado la cadena en un comunicado.



Según fuentes de Mediaset España, la empresa ha pedido "a empleados, artistas y proveedores" el "esfuerzo" de mantener sus retribuciones. Mediaset ha achacado esta petición a "las circunstancias de los últimos años" y afirma que "en general" ha encontrado "mucha comprensión" entre los empleados, y aclara que Risto Mejide es uno de sus "más queridos colaboradores", pero "lamentablemente" no han podido alcanzar un acuerdo en la renegociación de su contrato.



Ha sido el propio Mejide quien ha comunicado a través de su cuenta de Twitter que no seguiría al frente de 'Viajando con Chester'. También ha sido en su cuenta de la red social donde, tras conocer la declaraciones de Mediaset, ha escrito: "Después de 9 años es una pena acabar con un comunicado así. Pero en fin. No lo discutiré. La elegancia, @mediasetcom, es donde dices basta".



El presentador había publicado un tuit a primera hora de la tarde que decía: "Con todo el dolor os comunico que no seguiré @viajandochester". En diciembre del pasado año, Cuatro anunciaba una cuarta temporada del espacio de entrevistas, cuyo primer programa se emitiría en el primer semestre de 2015.