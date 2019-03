'Revolution' y 'Boardwalk Empire': los éxitos de EEUU llegan a laSexta

Los gansgters liderados por Steve Buscemi llegarán muy pronto a laSexta. 'Boardwalk Empire', el último gran éxito de HBO (la cadena de cable es responsable de, entre otras, 'Los Soprano' y 'Juego de Tronos'), que ha renovado por una cuarta temporada ya, no será la única novedad que la cadena trae para los 'serial lovers' esta temporada.



El último éxito de audiencia de JJ Abramas (creador de 'Lost'), 'Revolution', se estrenará en nuestro país en laSexta. La serie de ciencia ficción de NBC tuvo una audiencia de 11,7 millones de espectadores en Estados Unidos. 'Revolution' cuenta cómo sobrevive un grupo de personasdespués de un apagón generalizado que ha dejado al mundo sin electricidad. Ningún aparato tecnológico funciona, las ciudades están vacías, los gobiernos han caído y las pequeñas milicias imponen su ley en cada territorio.



NUEVAS TEMPORADAS DE 'THE WALKING DEAD' Y 'BONES'

Tampoco faltará el estreno de la tercera temporada de 'The Walking Dead'. Los zombies volvieron a deambular este domingo en EEUU y arrasaron: 11 millones de espectadores vieron el primer capítulo de la serie de AMC, convirtiéndola en la emisión más vista de las cadenas de cable. laSexta estrenará muy pronto las nuevas aventuras de Rick y compañía.



Otras series que volverán a laSexta con sus nuevas temproadas serán 'Person of Interest', 'El Mentalista' (ambas de CBS) y 'Bones' (Fox). La primera, con Michael Emerson y Jim Caviezel a la cabeza, estrenó su segunda temporada en EEUU el pasado 27 de septiembre con una audiencia de más de 14 millones de espectadores.



'El Mentalista' estrenó su quinta temporada en la cadena CBS el 30 de septiembre y el último capítulo emitido hasta ahora ha registrado una audiencia de más de 10,6 millones de espectadores.



'Bones' ha vuelto a EEUU con la imagen renovada. En el primer avance de la octava temporada se pudo ver a una irreconocible Brennan (Emily Deschanel) de rubio. Esta entrega cuenta con un giro inesperado para el equipo de forenses de la exitosa serie de Fox tras el final de la séptima temporada, que cerró con una audiencia de 8,8 millones de espectadores.