'Reír', la canción con la que Levi Díaz ('La Voz Kids') participará en Eurovisión Junior 2021

El próximo 19 de diciembre se celebrará en París la XIX edición del certamen de Eurovisión Junior, y España no podría tener un representante mejor. El elegido ha sido Levi Díaz, el joven cantante barcelonés de 13 años que ya fue el ganador de 'La Voz Kids', concurso de Antena 3.

Su historia en dicho programa es digna de recordar ya que se presentó por segunda vez tras su paso por la primera edición en Antena 3, donde no fue escogido en las Audiciones a ciegas por ningún coach: "Me he vuelto a presentar y no me rindo", reveló en su momento al volver a pisar el programa por segunda vez. Y acabó ganando dicha edición.

Este lunes el cantante ha presentado oficialmente 'Reír', el tema con el que participará en Eurovisión Junior 2021, y que ya puedes escuchar aquí. Lo ha hecho en el programa 'Mejor contigo' de La 1 de TVE. "Reír es un mensaje que quiero mandar a toda Europa. Es muy importante reír en estos momentos", ha recalcado Levi durante la presentación.

Levi ya había avanzado que quería concursar con tema movido y pegadizo, dentro del género pop: "Me gustaría que la gente tuviera todo el día la melodía en la cabeza, que sea una canción alegre y un motivo para sonreír y alegrarse", explicó el joven artista antes de presentar el tema.

El joven artista se muestra cauto ante la competición: "Yo no pienso en ganar, pienso en ejecutar bien la canción, y transmitir el mensaje. Si ganamos, ya lo celebramos", ha concluido.