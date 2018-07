"Yo quería ser Gabilondo, pero como no tenía vocabulario, me estudié el diccionario"

Con un programa lleno de humor, invitados de altura, unos colaboradores con un punto estrambótico, más de 2 millones de espectadores siguen cada noche a Pablo Motos.



El presentador de Antena 3 ha concedido una entrevista a la revista XL Semanal. "No me gusta pertenecer al club de la queja, que no hace nada. Yo intento que el programa ofrezca respuestas, iniciativas", ha declarado Motos. "Yo quería ser Gabilondo o Del Olmo. Pero como no tenía vocabulario, me estudié el diccionario, palabra por palabra".