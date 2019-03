La publicidad creció un 3,9% en medios convencionales, un 4% en televisión

La inversión publicitaria en España creció en 2010 un 1,4%, el 3,9 en medios convencionales (prensa, radio y televisión), aunque sólo en televisión, el primer medio en volumen de negocio, creció un 4%, según el 'Estudio de la Inversión Publicitaria en España 2011', realizado por Infoadex.



En una conferencia de prensa celebrada hoy en Madrid para presentar los resultados de este análisis, Pedro Villa, director técnico de Infoadex, ha querido destacar que en el caso de los diarios la inversión publicitaria lograda en 2010 está un -4,2% por debajo de la cifra del año anterior, que fue de 1.174,1 millones de euros. En opinión de Javier Barón, vicepresidente de Infoadex, este descenso en el caso de los diarios se debe la crisis económica y el "cambio de paradigma y cambio tecnológico por el que está pasando la prensa".



Barón también ha adelantado que este año "no será ni mucho mejor ni mucho peor que el pasado con índices parecidos de crecimiento a los del 2010". El estudio señala que la inversión real estimada del mercado publicitario se situó en 2010 en 12.883,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,4% respecto al os 12.709 millones de euros en 2009. El crecimiento de la publicidad en los medios convencionales ha pasado de 5.630,9 millones de euros invertidos en 2009 a 5.849,5 millones en 2010, mientras que en los no convencionales, que han alcanzado el 54,6 por ciento del total de la inversión publicitaria en 2010, ha decrecido un 0,6%, pasando de los 7.078,1 en 2009 a 7.034,3 en 2010. Entre los medios no convencionales se encuentra el buzoneo, el patrocinio deportivo, los catálogos o los folletos.



En el apartado de medios convencionales, el primer medio por volumen de negocio es televisión, que llega a suponer el 42,3% del total de los medios convencionales, que en 2010 se situó en 2.471,9 millones de euros, frente a los 2.337 millones del año anterior. La inversión real estimadas de las televisiones nacionales en abierto se colocó en 2.128 millones de euros, un 2,3% superior a los 2.081,1 de 2009, mientras que las autonómicas crecieron un 14,7 por ciento y la inversión real estimada de los canales de pago creció un 30,1%.



El Grupo Telecinco aumentó un 30,8% en 2010 en relación a 2009 mientras que el Grupo Antena 3 incrementó la inversión un 18,2%. La Sexta subió un 39,5% y Cuatro un 17,4%. Especialmente llamativa es la subida de Disney Channel cuyo volumen de inversión en 2010 fue de 28,5 millones de euros frente a los 6 del 2009, lo que se traduce en un incremento del 375%.



En el caso de las televisiones locales el decrecimiento ha sido de un -39,5%. Internet ha experimentado en 2010 un crecimiento del 20,7 por ciento y la radio subió un 2,1%, mientras que, a diferencia de los diarios, los dominicales ha tenido un crecimiento interanual del 4,8%. En cuanto a los anunciantes el primero en 2010 es Telefónica, S.A., con una inversión total de 130,9 millones de euros, que supone el 2,6% del total de la inversión publicitaria controlada en medios convencionales en España.



Entre los veinte primeros anunciantes se encuentran cinco que pertenecen al sector de automoción, tres al de telecomunicaciones e internet, dos al de bebidas, dos más al de belleza e higiene, otros dos más que se enmarcan en finanzas. Entre los medios no convencionales la mayor inversión se llevó a cabo en el "mailing personalizado" con 1.971, millones de euros, que creció un 2,3% en relación al año 2009.