Prisa venderá activos por un valor total de 1.000 millones de euros

El Grupo Prisa venderá activos estratégicos por valor de 500 millones de euros y emitirá instrumentos de deuda no bancaria por otros 500 millones, "si las condiciones del mercado lo permiten", para reestructurar más a largo plazo las obligaciones de esta compañía con los bancos, según anunció este viernes el consejero delegado del grupo, Juan Luis Cebrián, durante la Junta General de Accionistas de Prisa.



Otra de las medidas para subsanar las deudas con las entidades financieras ha sido anunciada en este encuentro de accionistas por el presidente de Prisa, Ignacio Polanco, que procederá "cuanto antes" al ejercicio de sus 'warrants' (opciones negociables que cotizan en Bolsa), con el objetivo de facilitar la entrada de nuevo dinero en la empresa "sin diluir a los accionistas actuales". Polanco es el accionista de referencia del grupo con alrededor del 70 por ciento.



"El anuncio hecho por Ignacio Polanco permitirá muy pronto contribuir a reestablecer el balance y es una decisión que honra a los fundadores y herederos de nuestra empresa", ha valorado Cebrián, para añadir que este aporte financiero "además de ser significativo por sí mismo, anticipa favorablemente la negociación con los bancos".



Todas estas acciones están en marcha y es previsible que en breve se firmen protocolos y contratos al respecto, según ha avanzado el consejero delegado de Prisa, al tiempo que ha asegurado que "la confianza de los bancos en la compañía se basa precisamente en la efectividad de las medidas tomadas en el pasado y en la comprobación de que se ha hecho cuanto se promete".



En este contexto, ha afirmado que el nombramiento del director financiero de Prisa, Fernando Abril-Martorell, como nuevo consejero delegado adjunto del grupo, "permite suponer que su contribución al devenir de la empresa será crucial". "Su incorporación constituye el mejor ejemplo de este empeño y su práctica culminación", ha subrayado.



Cebrián ha señalado que, si bien son "tiempos difíciles para todos", también "se han vivido peores", y esto no va a impedir que Prisa "continúe siendo líder" en prensa, radio, televisión de pago y duración. "Hoy contamos con las fuerzas y recursos necesarios para afrontar el futuro y lo hacemos a partir de un presente en el que las dificultades y obstáculos no empecen la fortaleza de nuestras operaciones", ha concluido.



REPARTO DEL DIVIDENDO

Por su parte, Polanco ha anunciado que entre los puntos del día aprobados en la Junta General de Accionistas se establece el reparto de un dividendo de 0,175 euros por acción para los titulares de acciones preferentes, cuyo pago será efectivo el próximo 29 de junio.



"Las cuentas que les presentamos para su aprobación demuestran que en una situación económica desfavorable, nuestras unidades de negocio continúan evidenciando su fortaleza y liderazgo", ha aseverado.



El presidente de Prisa también ha comunicado a los accionistas la "vuelta de tuerca" al Gobierno Corporativo del grupo con la creación de un Comité de Gobierno Corporativo cuyo presidente será Ernesto Zedillo.