Así ha sido la presentación del documental 'Fernando Torres: El último símbolo': "Vi la oportunidad de poder contar mi historia"

Este martes ha tenido lugar la presentación de 'Fernando Torres: El Último Símbolo', una producción de Buendía Estudios para Amazon Prime Video sobre la carrera del ídolo del Atlético de Madrid y exdelantero internacional Fernando Torres, retirado hace un año.

En la rueda de prensa, el 'Niño' ha asegurado que desde su retirada su objetivo es "disfrutar de mi tiempo, de mi familia, no hacer viajes cada tres días y disfrutar de mi tiempo, al mismo tiempo prepararme el curso de entrenador, cursos de gestión y dirección deportiva para lo que venga en el futuro. Lo que venga, seguro que no va a ser a corto plazo".

El delantero rojiblanco en dos etapas (2001-2007 y 2015-2018) en las que jugó 404 partidos y marcó 129 goles, dijo en la presentación, realizada en el estadio Wanda Metropolitano, que cuando retorne al fútbol "será difícil estar lejos del Atlético". "Volveré al sitio donde pueda a ayudar más al Atleti, no para mí, yo tengo todo lo que el fútbol me ha podido dar. Ahora necesito encontrar el lugar que me permita ayudar más al Atlético. No sé cuál es el puesto, si existe, si voy a tener la oportunidad de tenerlo en el futuro. Espero estar preparado", añadió Torres.

El documental 'Fernando Torres: El Último símbolo', que se estrena el viernes 18 de septiembre, recorre su vida y trayectoria profesional y parte de la última semana del jugador como futbolista profesional, justo antes de su retirada en el Sagan Tosu japonés, y reconstruye "una de las trayectorias internacionales más inspiradoras de nuestro fútbol" que incluyó, además del Atlético, el Liverpool y el Chelsea ingleses, el Mila italiano, según recordó el responsable de contenidos de Prime Video España, Ricardo Cabornero.

La producción, un documental de 105 minutos, mostrará tanto las imágenes de los grandes éxitos deportivos del delantero de Fuenlabrada (Madrid) como imágenes "del archivo personal de Fernando", aseguró el responsable de la productora Buendía Estudios, Ignacio Corrales.

Y como añadía el jugador, "vi la oportunidad de contar mi historia completa, lo que he vivido desde el inicio hasta el último día. De esta manera yo podía explicar a los aficionados al fútbol y de los equipos en los que he estado, mi historia y por qué he tomado las decisiones que he tomado".

El 'Niño' ha sido el apelativo que ha acompañado a Fernando Torres desde su debut con 17 años hasta su retirada, un apodo que considera que le ha permitido "llevarse mejor con los niños y los aficionados". "Cuando regresé al Atlético, había niños que no me habían visto en mi primera época y se sorprendían de que no era un niño", recordó el exdelantero, protagonista del documental que Amazon Prime Video estrenará el próximo viernes 18.

Qué veremos en 'Fernando Torres: El Último Símbolo'

El documental recorre la vida de uno de los mayores iconos de la 'edad de oro' del fútbol español, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la vida del futbolista, como Japón, Liverpool, Londres y Madrid. Asimismo, presenta a varias de las personas más importantes de su carrera, como sus compañeros de vestuario, iconos del fútbol internacional y entrenadores con material recién grabado y entrevistas exclusivas con Torres, en las que habla abiertamente de su vida, incluyendo por primera vez algunos de los momentos más emotivos de su carrera.

'Fernando Torres: El Último Símbolo' es una producción de Buendía Estudios. Jorge Pérez es el productor ejecutivo de este documental dirigido por Laura Alvea y José Francisco Ortuño.