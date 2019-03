ÉXITO INTERNACIONAL

No eres realmente importante hasta que no has salido en 'Los Simpson'. Eso mismo le ha pasado a Úrsula Corberó, que ha visto cómo su personaje Tokio en 'La casa de papel' se ha "simpsonizado" de la mano del diseñador gráfico Adrien Noterdaem. Y la reacción de la actriz no tiene desperdicio.