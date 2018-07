'Paquita Salas' llega a Flooxer aclamada por la crítica

Flooxer estrena el miércoles 6 de julio el primer capítulo de 'Paquita Salas', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi. Producida por DMNTIA para Flooxer, la serie está protagonizada por Brays Efe. Paquita Salas fue la mejor representante de actores de los 90. Ahora todo ha cambiado… Pero ella no.

Cuando su actriz más conocida la abandona inesperadamente, el mundo de Paquita se tambalea. Junto a Magüi, su inseparable asistente, y Álex, un repartidor que acabará convertido en parte de la familia, Paquita se lanza desesperada al descubrimiento de un nuevo talento. Una búsqueda que le hará encontrar su lugar en la profesión y en el mundo. ‘Paquita Salas’ es una serie rodada en clave de falso documental. Una comedia llena de personajes inolvidables y cameos imprevisibles que te llegará al corazón.

Sinopsis del primer capítulo de 'Paquita Salas': 'Casada con esto'

Paquita Salas fue la mejor representante de actores españoles de los 90 pero ahora todo ha cambiado. Aunque PS Management no atraviesa por sus mejores momentos, Paquita sigue teniendo en su cartera de "representados" a una de las actrices del momento: Macarena García. A ella y a la eterna Lidia San José.

Es la boda de Paco Cerdeña, el ex marido de Paquita y todo está listo. Ella y Magüi, su inseparable asistente, están vestidas y a punto de coger el coche, pero un cambio de última hora en el rodaje de la serie de Maca hace tambalear todos sus planes. 'Paquita Salas' aclamada por la crítica del sector 'Paquita Salas' es la primera serie que dirigen Javier Calvo y Javier Ambrossi tras su éxito en el musical 'La llamada'. La ficción, preestrenada en los Cines Callao, conquistó a la crítica que le dedicó titulares como éstos:

-El Mundo: “Una serie (ojo: sin partícula web-) inteligente, divertida y perfectamente accesible”

-Vayatele: “No es frecuente dar con una propuesta tan original, rebosante de talento y memorable como ‘Paquita Salas”

-Vertele: ‘Paquita Salas’: la comedia que ha conquistado a crítica y público

-Culturaenserie.com: "Una historia diferente, única, auténtica y emocionante"

-Elpalomitron.com: “En el caso de Brays ni su edad ni su género le impiden dar vida magistralmente a un personaje tan carismático”.

-Cienmegas.es: “‘Paquita Salas’ te hace reír hasta llorar y también consigue emocionar en sus partes más serias”.

-Mrmacguffin.blogspot.com: "Paquita Salas" bebe de "Curb your enthusiasm", de "The Comeback" y de "The Office", pero con más amabilidad y menos vergüenza ajena”

-Guiaseries.es: “Paquita enamora. Es tenaz, es directa pero también es amable y agasajadora. Es currante y se desvive por su trabajo”.

Flooxer, el escaparate del talento digital Flooxer apuesta por contenido propio y de calidad. Por eso, ahora lanza #SeriesFlooxer, un canal de contenidos online donde estrena producciones propias. A lo largo de los próximos meses, los usuarios de la plataforma podrán disfrutar de ficciones originales y de calidad que exploran diferentes géneros y estilos narrativos.

Desde su nacimiento Flooxer no ha cesado de trabajar para ampliar contenidos de calidad en su oferta, incorporando mes a mes nuevos formatos y canales. La plataforma no deja de crecer y cuenta ya con casi 30 canales, más de 120 creadores, 295 formatos y más de 7.000 vídeos.

Flooxer logró mantener sus buenos datos al rozar 1.000 0000 de usuarios únicos en mayo. La plataforma del talento digital consolida su éxito mes a mes, según el último informe publicado por comScore, medidor recomendado de audiencias digitales.