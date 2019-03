Telecinco dice ahora que 'Piratas' era un experimento

Tras meses de promoción, rodaje en localizaciones naturales, 600.000 euros de presupuesto por capítulo, rehabilitación de una galeta del siglo XVIII y grandes fichajes para protagonizar la serie (Pilar Rubio y Óscar Jaenada), Paolo Vasile califica 'Piratas' de "un producto experimental de solo 8 capítulos".



El consejero delegado de Telecinco se ha reunido este martes con diferentes medios de comunicación en un desayuno informativo para hablar del grupo audiovisual Mediaset España. Durante este encuentro, Vasile ha reconocido que la audiencia de 'Piratas' de ayer (12,5% de share, una caída de 4,7 puntos respecto a su estreno) "ha sido una sorpresa. Ha bajado más de lo que esperaba, yo creía que superaría el 15%".



Según Vasile, "'Piratas' es una serie experimental de 8 capítulos que no estaba planteada con continuidad". La ficción, producida por Mandarina Producciones (su primera incursión en la ficción), ha costado 600.000 euros por episodio y cuenta con Pilar Rubio, la gran apuesta de Vasile, como protagonista.



"CONTRERAS EN UTECA ES COMO GADAFI EN LA OTAN"

Vasile también se ha pronunciado sobre la presidencia de Uteca, de la que hasta el mes de marzo ha presidido Alejandro Echevarría (presidente de Telecinco) tras prorrogar su mandato, ha sido otro de los puntos tratados en la reunión. Para Vasile, "Contreras es el único que no puede ser presidente. Contreras en UTECA es como si Gadafi fuera el presidente de la OTAN".