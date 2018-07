Raúl Cimas: "'Óxido Nitroso' es la mezcla definitiva entre documental y comedia"

No se puede definir a Raúl Cimas con una sola etiqueta: dibujante de cómics, humorista, actor, monologuista, presentador... Cimas se encarga de conducir 'Óxido Nitroso' en Canal+. El programa dedica este jueves (a las 21:30 horas) su nueva entrega a los monologuistas, con "¡Peligro: Monologuistas!".



Hay monologuistas que se salen de la línea políticamente correcta y familiar del stan-up más popular, monologuistas con vidas difíciles y un humor nada complaciente que pueden poner los pelos de punta. Raúl Cimas se encuentra en plena gira de su espectáculo de humor 'Toda la verdad sobre el Oso Hormiguero', junto a Julián López. Pero, ¿cómo compaginas el programa con el teatro?

"Julián y yo llevamos años actuando juntos y es una liberación. Nos lo pasamos bien, viajamos, nos reímos. Y en los viajes aprovecho para pensar tonterías para 'Óxido Nitroso' o lo que sea. Es todo menos una carga. Es casi la perfección laboral, sólo unos escalones por debajo de Un país para comérselo".



Muchos de los lectores no conocerán 'Óxido Nitroso' , el programa que presenta Cimas en Canal+. ¿Cómo lo definiría?

"Es la mezcla definitiva entre documental de comedia, programa contenedor, programa de entrevistas y tontería de dimensiones bíblicas".



'¿A quién te gustaría recibir Raúl Cimas en 'Óxido Nitroso'?

Ha venido todo el mundo con muchas ganas, a nosotros nos emociona mucho. Me parece muy interesante cuando viene gente menos conocida, como guionistas y directores y hablan de la otra cara de la comedia... En 'Óxido nitroso' te puedes encontrar desde una entrevista al Wyoming a un sketch con Ernesto Sevilla o con una amiga de mi hermano muy chocante. Si hasta el productor del programa tiene un papel fijo (Stewart).



Los espectadores han visto a Cimas en 'Muchachada Nui' y recientemente en 'Museo Coconut' haciendo humor absurdo. El papel de presentador es una nueva faceta en su currículum, ¿cómo se siente en el papel de presentador?

"Pues la verdad es que las presentaciones que hago en 'Óxido Nitroso' son ficción, es un falso documental, con lo que no te sé decir cómo me sentiría como presentador. No sé qué programa me gustaría presentar. Aquí hay presentadores buenísimos, como Wyoming, Buenafuente, Javier Coronas, Arturo Valls, que es un tío que vale para todo... Sus programas perderían mucho conmigo al frente".



¿Qué programas o series recomiendas para echarte unas risas?

Me río mucho con De culo y cuesta abajo. Y Louie me parece una obra maestra. Para escribir me pongo 'Ilustres Ignorantes', que los tengo grabados. Bueno, para escribir... copiar.