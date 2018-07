Óscar Jaenada sobre Pilar Rubio: "No puedes pedirle peras al olmo"

Óscar Jaenada protagoniza la serie 'Piratas', de la que hoy Telecinco emite un nuevo capítulo. Con motivo de la serie y de sus proyectos cinematográficos ha concedido una entrevista al diario 'El País' en la que habla de todo.



No se escapa de comentar las audiencias de 'Piratas', que desde su estreno, la ficción más ambiciosa de Telecinco, pierde un millón y medio de espectadores y casi 7 puntos de cuota (6,8%). El último capítulo emitido se quedó con el 10,4% de la audiencia y poco más de 1,9 millones de espectadores.



Pregunta: El primer episodio logró muy buena audiencia pero el segundo perdió un millón y 'Piratas' no se ha recuperado. ¿Cómo le afectan estos resultados?



Respuesta: La verdad es que no sigo las audiencias. Estoy contento con el trabajo que hemos hecho todos. Lo del público es una cosa fuera de mi alcance, me limito a actuar.



Jaenada tampoco ha evitado contestar acerca de las duras críticas hacia su actuación y la de su compañera Pilar Rubio. Tras la emisión de estreno de 'Piratas', la red social de Twitter "ardía" con críticas, nada positivas, de las interpretaciones de los protagonistas.



Pregunta: Algunos críticos han sido duros con usted y con su compañera de reparto Pilar Rubio.



Respuesta: He trabajado con mucha gente que tenía menos experiencia. Ella tiene dos películas a su espalda. Hay que darle tiempo, no puedes pedirle peras al olmo. Pido paciencia. Soy del criterio de que me mejor que hablen de uno, aunque sea mal. Lo que no pueden pretender los críticos es compararnos con series como Los Soprano, porque sería absurdo.