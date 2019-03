Atreseries estrenará en abierto las series de HBO 'Olive Kitteridge' y 'Looking'. La cadena de Atresmedia dedicado a la mejor ficción suma a su amplia variedad estas dos series reconocidas por el público y la crítica.



La miniserie 'Olive Kitteridge', con Frances McDormand, Richard Jenkins y Bill Murray, recogió seis premios Emmy en la 67ª edición de los galardones. Entre los premios, los de mejores intérpretes en la categoría de TV movie y los de mejor guión y dirección de miniserie, además de coronarse como la mejor miniserie.



Basada en un premio Pulitzer de Elisabeth Strout, 'Olive Kitteridge' trata sobre una profesora de matemáticas de mediana edad que trabaja en un pequeño pueblo de Maine y que está casada con Henry, un farmaceutico de buen corazón.



Otro de los estrenos de Atreseries es la comedia 'Looking'. La serie de HBO narra las vivencias de un grupo de amigos homosexuales que residen en San Francisco. Protagonizada por Jonathan Groff, Frankie J. Alvarez y Murray Bartlett, 'Looking' tiene ecos de series tan generacionales como 'Girls' y 'Sexo en Nueva York'.