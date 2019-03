Nuevos fichajes en 'Sé lo que hicisteis...'

'Sé lo que hicisteis...' está de estreno. No se trata de una nueva cabecera, ni plató nuevo; estrena colaboradores: Leo Harlem y David Guapo. Los humoristas debutarán el próximo lunes en el porgrama presentado por Patricia Conde. Tras la marcha de Ángel Martín el pasado 20 de enero, el programa no ha perdido tiempo "llorando" la pérdida y ya se ha puesto manos a la obra buscando un nuevo reportero, esta vez masculino, y nuevos colaboradores.



Leo Harlem y David Guapo no son nuevos en la televisión y ya cuentan con seguidores. Harlem, conocido por el programa de Antena 3 El Club del Chiste, ejercerá como Defensor del Mayor, sirviéndose de su humor costumbrista, mientras que el monologuista catalán David Guapo, que ya colaboró en 'BFN', sacará punta a las noticias más curiosas y analizará las novedades cinematográficas y musicales.



Pero estos fichajes no son las únicas novedades. A lo largo de la semana que viene, Patricia Conde desvelará la identidad del nuevo reportero del programa. Los finalistas con posibilidades de convertirse en el primer reportero varón de 'Sé lo que hicisteis...' son Jurro, Rodrigo H. Recio y Jordi Mestre.



LEO HARLEM SERÁ EL DEFENSOR DEL MAYOR

El cómico vallisoletano Leo Harlem colaborará en 'Sé lo que hicisteis...', entre otras cosas, para explicar a los espectadores las dificultades a las que se enfrentan las personas mayores ante el revolucionario siglo XXI. Harlem dio sus primeros pasos como colaborador de 'La hora de José Mota' en 2009. Los espectadores le reconocerán por su participación en El Club del Chiste, de Antena 3.



GUAPO COMENTARÁ LA ACTUALIDAD DE LA GRAN PANTALLA

David Guapo comentará la actualidad cinematográfica y musical. Los estrenos de cine, las series de más éxito y las novedades discográficas serán objeto del análisis de este cómico catalán. Ha participado en la última edición de 'El Club de la Comedia', aunque se dio a conocer al público en 'Buenafuente'.