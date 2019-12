'El Nudo' se convierte en un gran éxito que refuerza la amplia base de suscriptores de la plataforma de pago de Atresmedia y está atrayendo nuevos usuarios, continuando el crecimiento exponencial que ATRESplayer PREMIUM está teniendo de los últimos meses.

Así lo ha anunciado José Antonio Antón, director de Programación y Negocio Digital de Atresmedia en un gran evento celebrado este martes en Madrid. La primera serie original de ATRESplayer PREMIUM fue presentada ante numerosos profesionales y rostros de televisión que no se quisieron perder la puesta de largo de ‘El Nudo’, que ya está disponible en la plataforma de Atresmedia.

El evento contó con la presencia de los responsables de la serie y con la asistencia del reparto de la serie, encabezado por Natalia Verbeke, Cristina Plazas, Miquel Fernández y Oriol Tarrasón junto al resto de compañeros de elenco: Luisa Gavasa, Enrique Villén, Armando del Río, Silvia Maya, Pep Antón Muñoz, Eva Rufo, Berta Galo, Astrid Janer, Marcos Ruíz, Rafa Ortiz, Javier Morgade, Mariona Tena, Rafa Sandoval o Ángel Ruiz, entre otros.

Numerosas caras conocidas de Atresmedia, de la televisión y del cine quisieron arropar esta presentación de 'El Nudo'. A la presentación acudieron nombres como Susanna Griso, Silvia Abril, Jorge Fernández, Anna Simón, Juanra Bonet, Arturo Valls, Jalis de la Serna, Rocío Martínez, David Janer, Lucía Jiménez, José Manuel Seda, Paula Usero, Carol Rovira, Fede Celada, Raúl Peña, José Antonio Sayagués, Alba Gutiérrez, Óscar Ortuño, Marina Orta, Adrián Pedraja, Robert González, José de la Torre, Raudel, Carmen Climent, Sara Jiménez, Ana Jara, Ángela Chica, Jorge Motos, Kimberley Tell, Lucía Martín, Javier Ruesga, Laura Ledesma, Lucía Quintana, Will Shepard, Alicia Sánchez, César Vicente, Eduard Prunier, DJ Ardilla o Jorge del Río. Una velada que contó con la actuación musical de Alice Wonder.

'El Nudo', nueva serie de Atresmedia TV, estrenó su primer episodio en ATRESplayer PREMIUM el pasado 24 de noviembre. Ahora, cada domingo se sube a la plataforma un nuevo capítulo de la ficción que pretende atrapar a todos los espectadores.