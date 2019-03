Nitro estrena la séptima temporada de '24'

Nitro estrena a partir de hoy (a las 22:15 horas) un doble capítulo de la séptima temporada de la exitosa serie '24', una producción de impecable factura que ha convertido a su protagonista, Kiefer Sutherland, en uno de los actores mejor pagados de los Estados Unidos.



'24' es uno de los dramas más innovadores, adictivos y aclamados por la televisión. La serie cuenta con 18 Premios Emmy y 2 Globos de Oro entre otros numerosos y prestigiosos galardones.



Creado por Joel Surnow y Robert Cochran, la séptima temporada, '24' mantiene su original e impredecible formato. Cada episodio representa una hora en tiempo real y la historia completa transcurre en una inquietante y trepidante jornada.



LA SÉPTIMA TEMPORADA



El sétimo frenético día de Jack Bauer arranca cuatro años después de su última misión. LA UAT ya no existe y Bauer está siendo juzgado tras haber sido acusado de torturar a prisioneros cuando era agente de la UAT. Pero esta nueva jornada de Bauer dará un giro inesperado cuando su antiguo colega Tony Almeida (Carlos Bernard) reaparezca. Todos lo daban por muerto.



Mientras tanto, el Presidente recién elegido Allison Taylor (Cherry Jones) dirige al país junto al Jefe de la Casa Blanca, Ethan Kanin (Roberto Gunton) y a Henry Taylor (Colm Feroe). Una nueva crisis de seguridad nacional dará lugar a una nueva investigación por parte del FBI.



UNA SERIE DE CULTO



'24' es una de las series con mayor éxito de FOX y en Europa está considerada como una serie de culto. No en vano, el American Film Institute (AFI) la eligió entre las diez mejores de la televisión en 2005. Los críticos también avalan '24'. Las grandes cabeceras de los EE.UU. la han elogiado hasta el punto de calificarla como "la serie del año" (TV GUIDE).



Por su parte, la serie de animación de mayor éxito en el mundo, Los Simpsons, celebró el 20 de mayo de 2007 su capítulo número 400 rindiendo un homenaje a '24'. En dicho episodio, titulado '24 Minutes', Los Simpsons parodia '24' y cuenta con la participación de Kiefer Sutherland (Jack Bauer) y Mary Lynn Rajskub (Chloe O'Brien), que dan vida a sus propios personajes en la serie.



LAS ETAPAS ANTERIORES



En la primera temporada, el agente antiterrorista Jack Bauer (Kiefer Sutherland), logró sabotear el asesinato del candidato afroamericano a la Casa Blanca, el senador David Palmer (Dennis Haysbert). Sin embargo, en el proceso, Teri (Leslie Hope), la esposa de Jack, fue asesinada.



En la segunda temporada, Jack y su hija Kim (Elisha Cuthbert) hicieron frente al trauma de dicha pérdida. Inactivo desde entonces, fue llamado por el presidente de los Estados Unidos, David Palmer, para detener una nueva conspiración antiterrorista con implicaciones globales.



En la tercera temporada, Bauer y toda la Unidad Antiterrorista de EEUU se enfrentaron a un atentado con armas biológicas que en tan sólo unas semanas podría haber acabado con la vida de millones de personas en el condado de Los Ángeles.



En la cuarta temporada, Jack, que había dejado la UAT, regresa a su antiguo trabajo para hacer frente a los ataques terroristas perpetrados por un grupo islámico que pretendía atacar las principales centrales nucleares del país.



En la quinta temporada, Jack regresa de su "supuesta" muerte para hacer frente a un nuevo ataque terrorista que pondrá en peligro la seguridad nacional. La amenaza radica en la posible liberación de un gas nervioso en suelo norteamericano si no es depuesto un tratado antiterrorista suscrito por Estados Unidos y Rusia.



En la sexta temporada, la amenaza principal residía en una serie de ataques suicidas en suelo norteamericano cuya autoría recaía en una organización contra el desarme terrorista.