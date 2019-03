Nitro arrasa en las madrugadas del fin de semana gracias al zapping

En tan solo cuatro meses de vida Nitro, el nuevo canal dirigido especialmente al público masculino, ha logrado fidelizar a un gran número de espectadores, llegando incluso a superar los registros de cadenas de "primer nivel" como La 2 de Televisión Española o La Sexta. La oferta de Nitro destaca de manera significativa en la madrugada (02:30-07:00) de los fines de semana.



Durante este mes de diciembre, la cadena del Grupo Antena 3 acumula una audiencia del 3,9% en las madrugadas del sábado y del domingo. Por su lado, las ofertas de Neox, Nova, LaSiete, Factoria de Ficción y Boing se mantienen a gran distancia de Nitro. Tal y como puede apreciarse en la tabla inferior, el dominio de Nitro en esta franja es casi absoluto, lo que refleja el interés de los espectadores por este canal.



'LA BATIDORA' TRITURA A LA COMPETENCIA



Las madrugadas de Nitro están compuestas principalmente por los espacios de zapping. 'TV ON (Enchufados)' y 'La batidora' se han convertido en estos cuatro meses en los programas estrella del canal. Durante el fin de semana el zapping ha llegado a rozar medias del 9%, sin duda, un resultado impresionante para este tipo de formato, de franja y de cadena. Entre el sábado y el domingo, los espectadores se decantan más por el último día de la semana.



Domingo 5

'TV ON': 4,1% (55.000) / 'La Batidora': 8,9% (56.000) / 'La batidora del año': 7% (38.000)

Domingo 12

'TV ON': 5,2% (72.000) / 'La Batidora': 6,2% (34.000)

Domingo 19

'TV ON”: 4,1% (50.000) / 'La Batidora': 6,2% (34.000)



Durante los últimos 3 fines de semana de diciembre, el programa 'TN ON (Enchufados)' anota una audiencia media del 4,1% con 46.000 telespectadores, mientras que 'La Batidora' con una duración inferior marca una cuota del 5,6% con 37.000 seguidores. Como ya hemos indicado, el pasado día 5 Nitro ofreció con éxito una entrega especial de 'La Batidora', llegando a alcanzar un fantástico 7% de media durante 82 minutos de programa.



Las cadenas del Grupo Gestevisión-Telecinco ofrecen durante la madrugada del fin de semana una programación variada con espacios como 'GH: La casa en directo', 'El horóscopo de Esperanza Gracia', 'I love TV', 'RIS crímenes imperfectos', además de cine o series de dibujos animados, en el caso de Boing. En ningún caso, La Siete, FDF o Boing consigue superar a Nitro, una cadena con tan sólo 4 meses de emisiones.