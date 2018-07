Navarrete apuesta por conseguir "lo máximo" con el presupuesto actual

Fernando Navarrete ha declarado que no cuenta con un plan al respecto aunque ha fijado dos de las principales líneas de actuación. En primer lugar, que "el gasto sea el que podamos hacer, ni un céntimo más, y con eso conseguir lo máximo que se pueda", ha dicho. Y en segundo, "cumplir con las leyes vigentes en lo que supone una televisión pública", ha indicado.



Navarrate también ha calificado de "honor" el hecho de que hayan pensando en él para que "pueda hacer algo positivo" en el Consejo de Administración de RTVE que, a su juicio, "en estos momentos es tan complicado".



Además, ha recordado su trayectoria profesional y ha puntualizado que "lo que tiene en mente" es poner sus conocimientos "al servicio de los compañeros, de esa entidad de gente" donde, según ha relatado, ha aprendido, se ha criado y ha ganado "sus primeras perras". Así, ha reiterado que "democráticamente" pondrá su conocimiento "en forma de voto cuando se discuta o haya que votar y mi consejo como consejero en lo que yo crea".



Navarrete es presidente de la Asociación de Realizadores de Televisión (ART) y vicepresidente de la Fundación Audiovisual para la Normalización Social (FANS). Además, es vicepresidente primero de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Televisión a la Dirección y Realización de Programas, la Antena de oro de Televisión y el Premio Ondas de Televisión.



PSOE RECURRIRÁ AL CONSTITUCIONAL

El PSOE anunció ayer que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el "control bastardo" del PP con el decreto ley de RTVE, aprobado a mediados de mayo en el Congreso de los Diputados -con el apoyo de PP, CiU, Foro de Asturias y UPN- y que permite elegir a un presidente de la Corporación sin una mayoría cualificada de dos tercios de la Cámara, como hasta entonces establecía la Ley de RTVE de 2006.



Así lo ha confirmado en rueda de prensa la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, quien ha argumentado que este decreto ley es un instrumento jurídico "claramente inconstitucional" porque un decreto ley sólo puede llevarse a cabo en situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad" que, a su juicio, en este caso no se dan, "más allá de que la que puedan sentir algunos miembros del PP de no ser capaces de controlar su ansiedad por tener el control del Ente".