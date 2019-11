El pasado jueves 21 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Televisión, una fecha de lo más importante para muchos profesionales de la pequeña pantalla, actrices y actores, presentadores, colaboradores...et., que quisieron compartir un pequeño recuerdo de sus vidas en este medio audiovisual.

Una de ellas fue Mónica Carrillo. La actual presentadora de Antena 3 Noticias del fin de semana ha querido compartir con todos sus seguidores una parte que desconocíamos de su carrera profesional. Se trata de una prueba de casting que hizo para presentar el famoso programa 'El diario de Patricia' hace ya 13 años.

"Una noche me sonó el teléfono: me llamaban de Antena 3 para que hiciera una prueba de cámara para un programa. Al mes siguiente me incorporé a @a3noticias donde todavía sigo. No había vuelto a ver aquel casting que me abrió las puertas de A3 hasta hoy, el #díamundialdelatelevisión. Pasen y vean. Es un #tbt inédito. Pueden reírse", escribe la presentadora junto al vídeo del casting.

Carrillo no llegó a presentar el programa que duró hasta una década, sino que lo hizo Patricia Gaztañaga. Sin embargo, gracias a esta prueba consiguió incorporarse al equipo de los informativos de Antena 3 hasta hoy en día, donde podemos verla junto a su compañero el veterano presentador Matías Prats.

