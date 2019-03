Miriam Rodríguez revela que podría haber sido una de las actrices de 'Fariña'

La cantante Miriam Rodríguez es una de las artistas del momento tras quedar tercera finalista de la última edición de 'Operación Triunfo'. Ahora, la intérprete está empezando a desarrollar su carrera en solitario con su primer single 'Hay algo en mí', tema central de la nueva temporada de 'Vis a Vis'.

Miriam está muy ligada al mundo de la interpretación pues antes del triunfo que acaba de lograr en la música la gallega se vino a Madrid para probar suerte como actriz. De hecho, ella misma ha revelado en una entrevista para el medio 'LOC' que se presentó al casting de la serie de Antena 3 'Fariña'.

"Hice bastantes 'castings' de series de televisión... Como el de 'Fariña', de Antena 3. De hecho, hay muchos amigos míos dentro de la serie", comenta al respecto.

Miriam comenta que coincidió con algunos de los actores de la ficción en una serie gallega en la que participaron: "Estuve en una serie de la televisión de Galicia y trabajé con ellos. De repente, nos plantearon el 'casting' de 'Fariña'. Yo estoy muy contenta por ellos, pero hice cosas así y nunca me cogían. Me decían: "Claro, la cara conocida... No eres tú". Como que no interesaba".

El papel para el que se presentó Miriam Rodríguez fue para el de Leticia Charlín, sobrina de Manuel Charlín, que finalmente consiguió su amiga Cristina Iglesias. Otro de sus amigos es precisamente quien interpreta al novio de Leticia, Chechu Salgado, excompañero suyo de Arte Dramático en Vigo.