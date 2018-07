Mediaset cancela 'Guasap!' antes de su estreno

El 'whatsapp' no llegó. Mediaset ha decidido cancelar 'Guasap!', el nuevo programa de humor que preparaban Dani Martínez y Flipy para el 'access prime time' de Cuatro antes de su estreno.



Según informa el portal 'Vanitatis', "Mediaset España ha decidido cancelar la gran apuesta de entretenimiento para la franja de 'access prime time' de Cuatro". La misma web ya informó de que no convencían los pilotos que presentaba la productora 100 Balas: "los directivos del canal (Mediaset) habían rechazado hasta cuatro programas piloto".



'Guasap!' no llegó a cuajar y tampoco encontraba sitio en Cuatro tras el inesperado éxito del programa de Juanra Bonet, 'Lo sabe, no lo sabe'. El concurso funciona desde verano en la franja donde iba a ubicarse en principio el programa de Martínez.



ASÍ ERA 'GUASAP!'

Mediaset España definió 'Guasap!' como un "grito de guerra, una manera de rebelarse frente al conformismo y al tedio y las malas noticias". Dani Martínez lideraba un grupo de colaboradores: Flipy, Joaquín Reyes, Agustín Jiménez, El Langui, La Parroquia del Monaguillo, Marta Márquez y Carlos Moreno.