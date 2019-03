Matías Prats, Premio Nacional de Televisión 2017

Matías Prats es el nuevo Premio Nacional de Televisión que entrega anualmente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros. El programa de Antena 3 'El Hormiguero' recibió este reconocimiento el año pasado.

Han recibido este reconocimiento anteriormente Josè Luis Balbín (2015), la serie 'Isabel' (2014), Concha García Campoy (2013), Jesús Hermida (2012), los Servicios Informativos de TVE (2011) y, de forma compartida, a Narciso Ibáñez Serrador y al reportaje '23-F: El día más difícil del Rey' (2010).

“Casi desde el primer día, me he sentido un privilegiado por poder hacer lo que siempre me atrajo y con lo que disfruté: contar las cosas a los demás”, ha señalado Matías Prats al conocer el premio.

“Doy las gracias a todos aquellos que me ofrecieron la oportunidad de trabajar y haberme dado continuidad en esta profesión, a los espectadores que tanta paciencia han demostrado tener conmigo y, sobre todo, a mis compañeros de los que tanto he aprendido”, ha agradecido el periodista de Antena 3.

El presentador, que lleva 42 años en el mundo del periodismo, llegó a Antena 3 en 1998 después de más de veinte años en TVE, un cambio de un medio público a uno privado que, si bien le costó dar, cree que fue "un gran acierto", según decía en una reciente entrevista.

Hijo del legendario periodista de TVE Matías Prats, el galardonado, licenciado en Derecho y Periodismo, comenzó a trabajar como periodista en la radio, en La Voz de Madrid. Llegó a Televisión Española en 1975, donde presentó su primer informativo en la entonces llamada Segunda Cadena, "Redacción de noche". Más tarde, fue presentador del magazine "Gente", también de TVE, y de ahí pasó al equipo de informativos, donde se dedicó sobre todo a la información deportiva, aunque también siguió, como corresponsal, a los Reyes en numerosos viajes al extranjero.

En los 20 años que trabajó en TVE, Matías Prats presentó los telediarios en todas las franjas horarias (edición de noche 1991, segunda edición 1992-93 y primera edición 1993-96) y condujo los programas deportivos como "Estudio Estadio" (1981-1993, en 1995 y en 1997), "Fútbol de Primera" y "Solo Goles".

En septiembre de 1998 se incorporó a los servicios informativos de Antena 3 TV como presentador de "Noticias 1", en la sobremesa, programa desde el que pasó en septiembre de 2003 "Noticias 2" de Antena 3, y desde 2014 en Noticias Fin de Semana. Además, en esa cadena privada presentó el espacio "Territorio Champions" sobre la Liga de Campeones de fútbol -2006 a 2009- y el espacio "El español de la Historia" (2007). Considerado uno de los personajes de televisión más apreciado, ha sido elegido en varias ocasiones como el comunicador de mayor credibilidad, más conocido y mejor valorado.