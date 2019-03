Martin Scorsese, Steven Spielberg y Tom Hanks se incorporarán a la parrilla de Nitro

Nitro, el cuarto canal del Grupo Antena 3, estrenará próximamente tres de las series de más éxito en la televisión norteamericana: 'Boardwalk Empire', 'The Pacific' y 'Hermanos de Sangre'. Las tres ficciones se han estrenado en el canal HBO y cuentan con productores de la talla de Martin Scorsese, la primera, y Steven Spielberg y Tom Hanks, las dos últimas.



'Boardwalk Empire' se acaba e alzar con dos Globos de Oro: Mejor Serie Dramática y Mejor Actor Principal (Steve Buscemi). 'The Pacific', por su parte, fue la gran vencedora de los últimos Premios Emmy al alzarse con 8 galardones, entre ellos, el de Mejor Miniserie.



BOARDWALK EMPIRE



'Boardwalk Empire' se estrenó el pasado mes de septiembre y su primer episodio fue dirigido por el mismo Scorsese. Además, contó con el presupuesto más caro de la historia: casi 20 millones de dólares.



La serie sitúa la acción en Atlantic City (Nueva Jersey) durante los años 20; la época de la ley seca. La historia se basa en el libro de Nelson Johnson 'Boardwalk Empire: The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City' y ha sido adaptado a la pequeña pantalla por el escritor y productor de 'Los Soprano', Terence Winter.



'Boardwalk Empire' centra su trama en el personaje de Enoch "Nucky" Thompson (interpretado por Steve Buscemi). La Primera Guerra Mundial ya ha terminado y Wall Street está a punto de explotar. Es una época de cambios en la que las mujeres logran el derecho al voto, la radio llega a todos los hogares y los jóvenes quieren gobernar el mundo.



Al sur de Nueva Jersey se encuentra Atlantic City, un espectacular lugar de vacaciones en el que las reglas no son respetadas, a excepción de las impuestas por Enoch "Nucky" Thompson, el tesorero de la ciudad, tan cómodo en el papel de político como en el de gángster.



Steve Buscemi ('Reservoir Dogs') interpreta al protagonista. Michael Pitt da vida a James 'Jimmy' Darmody, protegido de Nucky y ex combatiente de la Primera Guerra Mundial. Kelly Macdonald es Margaret Schroeder, una inmigrante que pide ayuda a Nucky. Otros actores que participan en la serie son Michael Shannon, Shea Whigham o Aleska Palladino, entre otros.



THE PACIFIC



'The Pacific' se estrenó en marzo de 2010 y está ambientada en la lucha que libró el ejército norteamericano contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. La ficción se basa en las memorias de dos marines norteamericanos, Eugene Sledge y Robert Leckie y narra la historia de ambos y la de otro soldado que luchó junto a ellos, John Basilone.



El reparto de 'The Pacific' lo encabezan Joseph Mazello ('Parque Jurásico'), que interpreta a Sadler, James Badge Dale ('24') que se mete en la piel de Robert Leckie y Jon Seda, que da vida a John Basilone.



HERMANOS DE SANGRE



'Hermanos de Sangre', también dueña de 6 Emmys y un Globo de Oro, se estrenó en Estados Unidos en 2001. La serie está basada en el bestseller de Stephen E. Ambrose, "Band Of Brothers" y cuenta la historia de la Compañía de paracaidistas Easy, un batallón que luchó en Europa durante la II Guerra Mundial.



El guión se basa en las entrevistas concedidas por los supervivientes, en las cartas de los soldados que lucharon y en los recuerdos de los periodistas.



Damian Lewis interpreta al Mayor Richard Winters, Donnie Wahlberg es el 2º Teniente Carwood Lipton, Ron Livingston se mete en el papel del Capitan Lewis Nilson y Matthew Settle es el Capitan Ronald Speirs.