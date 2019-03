'Marca motor' se hunde en su segunda semana tras un buen arranque

El pasado 21 de marzo Marca TV estrenó un nuevo espacio deportivo diario de la mano del periodista Miguel Serrano Olivares. Acercar de lunes a viernes en prime time toda la información de las diferentes disciplinas deportivas de motor como Fórmula 1, GP2 Series, Motociclismo, Superbikes, Superstars Series, Trial, Motocross, Rallys... es el principal objetivo de este programa que dirige Liborio García ('El Bus', 'Ver para creer').



El programa obtuvo en su primera semana una audiencia media del 0,5% de share con 93.000 seguidores. El arranque de temporada de Fórmula 1 llevó al programa a registrar unos datos aceptables, logrando al final de la semana colocarse una décima por encima de la media de la cadena. 'Marca motor' cosechó el jueves 24 su mejor resultado hasta la fecha con un seguimiento de 129.000 espectadores y una cuota de pantalla del 0,7%. Precisamente en la madrugada del jueves al viernes (01:55 horas) Marca TV dio el pistoletazo de salida al llamado mejor mundial de la historia de Fórmula 1 con la emisión en directo y en exclusiva de los entrenamientos libres I y II del Gran Premio de Australia.



'MARCA MOTOR' PIERDE A LA MITAD DE SU AUDIENCIA EN UNA SEMANA



'Marca motor' intenta informar a diario de una manera precisa y amena para no perder detalle de todo lo que sucede en este apasionante mundo de la velocidad y el motor. Los espectadores, sobre todo, jóvenes vienen desde su estreno apoyando al programa con su presencia, sin embargo, en su segunda semana de emisión el programa ha marcado una tendencia a la baja cuanto menos preocupante. De un 0,5% ha bajado a un 0,3% (0,26%), quedándose con la mitad de telespectadores (45.000). La ausencia de Gran Premio de F1 durante este fin de semana puede ser una de las razones de su caída de audiencia, sin embargo, no es una excusa aceptable para sus responsables.



Como puede verse claramente en el gráfico de curvas, 'Marca motor' comenzó su andadura con buen pie (color azul) y con unas audiencias que lo situaban por encima de la media de la cadena (color naranja), sin embargo, tan solo una semana después las curvas se han invertido y mientras que Marca TV ha experimentado una ligera subida el programa de Miguel Serrano ha iniciado un descenso en picado. De hecho, este pasado viernes, 1 de abril, 'Marca motor' anotó mínimo de temporada tras quedarse con tan solo 21.000 espectadores y un 0,2% de media.



POR DEBAJO DE LAS EXPECTATIVAS DE LA CADENA

Con tan solo 10 emisiones 'Marca motor' se mantiene por debajo de las expectativas de Marca TV. La cadena ha promediado estos días un 0,5%, mientras que su nuevo espacio diario se sitúa una décima por debajo, con un 0,4%. Todavía es demasiado pronto para analizar los fallos y carencias del espacio, sin embargo, parece lógico pensar que el programa tendrá difícil remontar sus audiencias las semanas en las que no haya Gran Premio de Fórmula 1 en juego. El resto de disciplinas del motor parece que por ahora no llaman demasiado la atención de los telespectadores.



En dos semanas 'Marca motor' acumula una audiencia media de 69.000 telespectadores con un share del 0,4%. El espacio deportivo tiene a sus fieles entre el público de 4 a 44 años. Se trata de un seguimiento cada vez mayor a medida que avanza el grupo de edad, como puede apreciarse en la tabla. El programa consigue un buen 0,7% entre los fieles de 35 a 44 años. A partir de esa edad la curva desciende a medida que avanzamos en años.



UN TARGET COMERCIAL POSITIVO

Aunque en estos momentos la audiencia de 'Marca motor' es limitada, el programa cuenta con un target comercial positivo. El target comercial (TC) es el segmento que más interesa a los anunciantes de cara a futuras inversiones publicitarias. Hasta la fecha el TC del programa ha sido siempre superior a su audiencia. En la primera semana el TC fue del 0,86%, es decir, casi 4 décimas más que el share del programa.



El mejor dato en el TC correspondió al día 24 de marzo con un magnífico 1,4%. Esa jornada 'Marca motor' dobló la audiencia media del programa (0,7%) tras lograr también un amplio seguimiento entre los espectadores de 25 a 44 años.



Los datos evidentemente variaron en su segunda semana de emisión, pero al menos el TC se mantiene todavía por encima de la media del programa. 'Marca motor' cerró su segunda semana con un TC del 0,38%, lo que supone un descenso de casi medio punto (-0,48%).