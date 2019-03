Manel Navarro actúa junto a la representante británica en el Euroclub

A pocos días de que se celebre el festival de Eurovisión 2017, Manel Navarro ya ha pisado el Euroclub, el centro de la fiesta de Eurovisión, situado este año en el Centro de Congresos y Exposiciones de Kiev. El motivo ha sido una fiesta convocada por Wiwiblog, donde han participado varias de las delegaciones.

Junto a la representante británica, han interpretado el tema 'Shapes of you'. Después de esta actuación, el representante español ha cantado en acústico 'Do it for your lover', el tema que nos representará en Eurovisión 2017.

El cantante Manel Navarro interpretará su tema sobre un escenario de estética playera que incluirá tablas de surf de carácter virtual.