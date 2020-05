En la televisión de Estados Unidos

El dúo de ilusionistas Penn & Teller han realizado un especial con motivo de la pandemia del coronavirus llamado "Try This at Home" (Intenta ésto en casa) que se emitirá el 18 de mayo en la CWTN en prime time. Espacio en el que aparecerá el colaborador de 'El Hormiguero 3.0' Luis Piedrahita.