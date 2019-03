La flamenca actuación de Amaia antes de Eurovisión

El próximo 3 de mayo nuestros representantes en Eurovisión 2018, Amaia y Alfred, se trasladarán hasta Lisboa para empezar con todos los preparativos pertinentes para el gran día, que será el 12 de mayo. Pero antes, los artistas han tenido este fin de semana para descansar, coger fuerzas y darlo todo en la recta final del certamen.

Así, Amaia se encuentra en su Pamplona natal donde se ha relajado junto a su familia. Primero, la cantante pasó un feliz día de campo con sus seres queridos en la casa de su abuela, tal y como ella misma ha mostrado a través de varios vídeos en Instagram Stories.

Y, después, Amaia fue a ver una actuación de su antiguo grupo de flamenco al que le ha dedicado unas preciosas palabras en Instagram: "Ayer fui a ver el espectáculo que hacían mis compañeras de flamenco y no me pude emocionar más💔 al final me invitaron a cantar y quería darles las gracias porque llevamos juntas desde los 8 años y son imprescindibles en mi vida, también gracias a nuestra profesora Sandra Gallardo porque es una de las mujeres más increíbles que he conocido y a los músicos que salen detrás que me parecieron una pasada!! bueno, gracias a todo el mundo".

Como ella dice, Amaia quiso brindarles con una actuación donde sacó su parte más flamenca al cantar la preciosa canción el 'Zorongo Gitano', con letra de Lorca, delante de todos los asistentes.