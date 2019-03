Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, podría viajar a Poniente para visitar a los Lannister en Desembarco del Rey. Los responsables de 'Juego de Tronos' han invitado al ministro de Hacienda al rodaje de la sexta temporada de la serie, que tendrá lugar en España (Girona, Peñíscola, Tudela y Almería), en agradecimiento a los incentivos fiscales que les da España por haber traído aquí la producción.



Ha sido el propio Montoro, en los pasillos del Congreso, el que ha contado haber recibido esta invitación, en una conversación informal con periodistas en la que con humor ha explicado que no acudirá, no sea que le pidan hacer de extra o interpretar algún personaje.



El titular de Hacienda ha explicado que la próxima temporada de la serie se rodará íntegramente en España, no sólo algunas partes, una decisión que Montoro ha atribuido a los incentivos fiscales que el Gobierno da a las producciones audiovisuales. Y ha sido por esa razón por la que le han invitado al rodaje, aunque Montoro, en principio, no tiene intención de ir, a pesar de que los periodistas le recordaban, entre bromas, la envidia que sentiría el líder de Podemos, Pablo Iglesias, reconocido "fan" de esta serie.