Italia, país invitado en la nueva edición del Serielizados Fest

El festival que se celebra anualmente en Barcelona contará con estrenos internacionales de series, shows de humor, charlas, invitados especiales y mucho más.

Por primera vez, Serielizados Fest invita a un país, que este año será Italia, con la presencia de los guionistas Tony Grisoni ('The Young Pope'), Leonardo Fasoli y Maddalena Ravagli ('Gamorra' y 'CeroCeroCero') y Ludovica Rampoldi (1992, 1992 y 'Gamorra').

Esta cuarta edición ha organizado tres sesiones en colaboración con HBO España: la proyección del capítulo piloto de 'The Young Pope'; la proyección del capítulo 'La batalla de los bastardos', noveno episodio de la sexta temporada de 'Juego de Tronos' y la proyección de la Season Finale de la serie 'Girls'.

Se estrenará por primera vez en España 'Valkyrien', presentada por su productor Eric Vogel. Pero este no será el único estreno, los documentales 'The Last Laugh' y 'David wants to fly' se verán por primera vez en España, en el Serializados Fest.

Entre los invitados destacan Justin Webseter y Enric Bach, creadores de 'Muerte en León'; Javier Calvo y Javier Ambrossi de 'Paquita Salas' la serie de Flooxer y su protagonista, Brays Efe.

La masterclass de este año tendrá lugar en el Auditorio de la facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna y correrá a cargo de Fasoli y Ravagli, quienes explicarán el proceso de adaptación de un trabajo periodístico a una serie.

Serializados Fest arrancará el miércoles 19 en la Sala Hiroshima que se convertirá en la Sala Twin Peaks, un mes después del estreno de la serie de David Lynch.