Te invitamos a la premiere del desenlace de 'Hatfields and McCoys'

'Hatfields and McCoys' llega a la Madrid Premiere Week precedida del éxito internacional. La ficción trasladará al espectador al Estados Unidos en plena guerra civil, donde dos familias unidas en la lucha en el bando confederado acabará enfrentándose entre ellos por honor y venganza.



La seire está protagonizada por Kevin Costner y Tom Berenguer, que visitó nuestro país para presentar la serie. El Cine Callao de Madrid emitirá el próximo 21 de noviembre (a las 18:00 horas), en primicia en nuestro país, el desenlace de esta historia basada en hechos reales.



¿Quieres ver 'Hatfields and McCoys' en pantalla de cine? ¡Participa en el sorteo! Los participantes recibirán una entrada DOBLE hasta completar el aforo del Cine Callao de Madrid. El próximo martes 20, a las 17:00, publicaremos los nombres de los ganadores y nos pondremos en contacto con ellos para informarles de cómo recoger su premio (solo incluye la entrada al cine, no gastos de desplazamientos a Madrid).