Cómo interpretar a la duquesa de Sussex en 'Meghan y Harry: Un enlace real' le cambió la vida a Tiffany Smith

Antes de que la actriz Tiffany Smith fuera la elegida para interpretar a Meghan Markle en 'Meghan y Harry: Un enlace real', sus conocidos ya se habían dado cuenta del parecido que había entre ambas.

Tal y como contó a la revista Vanity Fair, "me decían 'hay una chica que se parece a ti, y cuando te echamos de menos vemos 'Suits' porque os hace sentir más cerca de ti'".

La cosa fue a más cuando esa chica de 'Suits', que no era otra que Meghan Markle, comenzó a salir con el príncipe Harry. Entonces la frase '¿sabes a quién te pareces?' empezó a sonar cada vez con más frecuencia.

Años después, Smith sería elegida para dar vida a la duquesa de Sussex en la película 'Meghan y Harry: Un enlace real', que emite este sábado Antena 3. Tras el casting, todo se aceleró, y Tiffany tuvo muy poco tiempo para conocer al que sería su 'príncipe' en el filme, el actor Charlie Field.

"El proceso de selección fue tan rápido que nos conocimos por primera vez en Vancouver cuando estábamos a punto de comenzar a rodar". Afortunadamente, ambos congeniaron al instante, como demuestran las fotografías que la actriz publicó durante esa época de su vida.

Juntos han recreado algunos de los momentos más icónicos de la historia reciente de la familia real británica, como el enlace entre Meghan y Harry. La película, que se estreno en 2019, ha sido dirigida por Menhaj Huda, al igual que la película 'Harry y Meghan: un romance real', que contaba la primera parte de su relación, antes de la boda.

Tras haber interpretado a Meghan, Smith explicó también a Vanity Fair que sentía que había sido un privilegio. "Me encanta ver a mujeres empoderadas y que hacen grandes cosas. Asumir cualquier parte de la vida [de Meghan], la parte más pequeña, ha sido un honor increíble y loco para mí. Siento que es encantador tener mi primer papel protagonista interpretando a alguien por quien tengo tanto respeto, aunque eso definitivamente agregó mucha presión, porque he querido hacerle justicia tanto como me ha sido posible".

Sinopsis de 'Meghan y Harry: Un enlace real'

'Meghan llega al palacio de Buckingham de la mano de su prometido, el príncipe Harry de Inglaterra. Apenas queda tiempo para los preparativos de la boda que se celebrará en pocos días cuando los informativos abren con la noticia del escándalo de la venta de unas fotografías a la prensa por parte de su padre. Esta es la primera traición, pero no la última...