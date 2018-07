Industria y las televisiones privadas acercan posiciones sobre la nueva TDT

La propuesta de Industria para redistribuir la TDT, transmitida a las televisiones privadas por carta la semana pasada, propone la reducción, de diez a siete, de los múltiplex españoles (cada uno de estos múltiplex agrupa hasta cuatro cadenas). Las televisiones autonómicas renunciarían a uno, RTVE a otro y las privadas a otro.



Así, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Cuatro, Net TV y VEO, que disponen de un múltiplex cada uno, renunciarían a un múltiplex entre los seis, lo que no afectaría a su programación (no perderían cadenas).



Oficialmente, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, que agrupa al sector, considera la propuesta como una más entre otras en un proceso de negociación que todavía continúa.



Esta posición es compartida, también oficialmente, por Mediaset España (Telecinco y Cuatro), que mantiene que se trata de una posibilidad con muchos aspectos técnicos que todavía deben estudiar.



Sin embargo, dos fuentes de dos cadenas privadas han reconocido que Industria se ha acercado a sus posiciones, en la medida en que inicialmente el Gobierno les había pedido que renunciaran a la mitad de sus canales.



Estas fuentes reconocen que la nueva propuesta les permitiría no recortar canales y mantener su programación, y aunque podría suponer un recorte de la calidad, no implicaría, en principio, la necesidad de reorientar las antenas a cargo de un técnico, sino únicamente la sintonización de cada hogar con su televisor.



Por el contrario, fuentes de varias televisiones autonómicas han expresado su preocupación por la excesiva limitación que implica para ellas renunciar a un canal múltiplex, ya que supone renunciar a la Alta Definición, una apuesta que deberían encabezar las cadenas públicas y en la que ya han empezado a invertir algunas, como TV3.



El consejero de RTVE Miguel Ángel Sacaluga ha expresado estas mismas inquietudes, aunque ha aclarado que RTVE no ha recibido ninguna comunicación de Industria.



En cualquier caso, y sobre lo conocido en los medios, Sacaluga ha considerado que "RTVE tiene que seguir conteniendo un servicio público de calidad en el que se deben incluir las nuevas tecnologías: crear mercados que luego pueda explotar la privada".



"Si tuviéramos que renunciar a un múltiplex entero deberíamos renunciar a la Alta Definición. Otra cosa sería que las autonómicas y RTVE compartiéramos un múltiplex de Alta Definición, aunque antes habría que despejar aspectos técnicos y económicos complejos", ha añadido.



El origen de este conflicto de intereses, que ha sido enfocado hacia un proceso de negociación entre el Gobierno y los operadores de televisión, se halla en la necesidad de liberar espacio radioeléctrico para la telefonía de cuarta generación.



El anterior Gobierno socialista había diseñado para ello un proceso de re-antenización cuyo coste, ahora, el Ejecutivo popular no quiere sufragar, por lo que propone a las televisiones que renuncien a tres múltiplex.