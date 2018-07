El imprevisto por el que Cristina Castaño cambio su futuro y se convirtió en actriz

Cristina Castaño es una de las actrices fundamentales dentro del mundo de la interpretación en nuestro país. La protagonista de 'Cuerpo de élite' tiene una larga carrera a sus espaldas pero el hecho de haberse metido en esta profesión fue algo bastante inesperado para ella.

Y es que Cristina tenía pensado haberse dedicado a algo bastante distinto pero un imprevisto provocó que cambiara su futuro. Así lo ha explicado ella misma en su última publicación en Instagram donde ha subido una imagen en el lugar donde tomó esta decisión, el instituto donde estudio bachillerato.

"Hoy es el día de Santiago y el día de Galicia y el de todo los galegos! Os presento el instituto en el que cursé el bachillerato, el Eduardo Pondal. Gracias a que no me aprobaron Historia en junio no pude entrar en Derecho en septiembre y decidí probar suerte como actriz. Pues eso. Que Gracias. Y qué ¡Viva Galicia, Carallo!", comenta Castaño a la vez que felicita a todos los gallegos la reciente celebración del día de Galicia.