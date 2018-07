'Hierro', seleccionado como mejor proyecto del CoPro Series de la Berlinale

'Hierro', la serie que la filial gallega del Grupo Boomerang TV, Portocabo, prepara para laSexta se ha presentado con un gran éxito en la primera edición de CoPro Series. El proyecto español ha sido seleccionado como el mejor de entre los cinco presentados, y en virtud de este reconocimiento, ha sido el elegido para participar en la próxima edición de Séries Manía París, el festival de series más importante de Europa, que se celebrará entre el 17 y el 26 de abril de 2015. Tras el éxito de la presentación del proyecto en Berlín, la ficción de Portocabo ha suscitado gran interés por parte de importantes empresas internacionales para participar en la coproducción.



En CoPro Series 2015, el prestigioso mercado de coproducción que se ha celebrado esta semana en el marco de la Berlinale, además de Hierro se han presentado otros cuatro proyectos de grandes productoras del ámbito internacional. Se trata de "Behind the Moon at that Time", de Anat Assoulin Productions (Israel); la coproducción germano-estadounidense "The White Rhino Hotel", de Belladonna Productions; "Valkyrien", de Tordenfilm (Noruega), y "Babylon Berlin", de X Filme Creative Pool (Alemania).



El mercado de coproducción se ha celebrado durante tres días en el marco del Festival de Cine de Berlín, y es un escaparate de proyectos en el que han participado unos quinientos productores, agentes de ventas y distribuidores. Tiene como objetivo la creación de un espacio para abrir el mercado a nuevos proyectos y facilitar los contactos en el sector, promoviendo la financiación, la producción y la distribución.



'Hierro' está ambientado en la isla más remota e indómita del Archipiélago Canario. Allí, un terremoto revela el cadáver de un joven isleño flotando en el mar. Su aparición será el punto de partida de un tenso drama policial, que gira en torno a un falso culpable y un juez sin experiencia, confinado en la isla. Este caso llevará a todos los implicados a sus límites físicos y emocionales.