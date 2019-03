"No hemos encajado el cierre de CNN+, ha sido trágico"

La presentadora del informativo matinal de Telecinco, Concha García Campoy, ha asegurado que el cierre de CNN+ ha sido "trágico" y "especialmente doloroso", y lo considera un "mal símbolo de los tiempos" que vive actualmente el periodismo.



En una entrevista que publica la revista de la Academia de Televisión, Academia TV, García Campoy distingue entre la forma en que se ha vivido la fusión de Telecinco y Cuatro y la decisión de Prisa de clausurar su canal "todo noticias".



"Cuatro era el proyecto de una empresa en el que nos implicamos muchísimos, porque creíamos que se podía hacer una televisión alternativa. Hubo un momento en que vimos que eso no era posible en un mercado tan complicado. La fusión se encajó, aunque nos pese que los equipos ya no estén juntos", agrega.



A su juicio, Cuatro "sigue viva", "con muchísimos ingredientes que ya tenía y con el enfoque de los nuevos dueños, que tienen un proyecto para su televisión". "Lo que no hemos encajado ha sido el cierre de CNN+", subraya. "Nunca imaginamos que una marca, una firma, un referente de la información como CNN+ desaparecería de nuestro entorno. Eso fue especialmente doloroso, me pareció trágico y un mal símbolo de los tiempos.



"Por otro lado, hay que aclarar que 'Gran Hermano' no ha matado a CNN+, como algunos interpretan, fueron sus anteriores gestores los que tomaron la decisión del cierre". Campoy confiesa que se siente "muy contenta" con su nueva etapa profesional en Telecinco. "Tenía claro que mi proyecto en Cuatro se acababa, porque yo tenía un compromiso hasta una fecha determinada. Tuve otras ofertas, lo cual me estimuló muchísimo, pero en cuanto me llamó Paolo Vasile lo tuve claro. Salir de los informativos es muy fácil, volver es difícil, y creía que ya tenía recorrido suficiente como para utilizar esa experiencia y hacer información pura y dura".



Respecto a la situación de la profesión periodística, dice que quiere ver la botella medio llena y se queda con cosas positivas como el fenómeno Wikileaks. "Lo que hay es mucha gente en la calle y profesionales que cobran menos y trabajan más. Tengo esperanza, porque la comunicación cada día es más necesaria y volveremos a encontrar la dignidad del periodismo", afirma.