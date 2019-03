HBO está lista para aterrizar en España

Con este vídeo en su canal de YouTube, HBO España presenta sus cartas para aterrizar en nuestro país próximamente.

Junto a los estrenos de este otoño 'Westworld' y 'Divorce' -de 'Insecure' no hay rastro de momento- o títulos anteriores de HBO como 'Girls', 'Los Soprano', 'Vinyl', 'True Detective' o la interesante propuesta de este verano, 'The Night of', encontramos ficciones de estreno en España como 'Preacher' de AMC, la coproducción internacional 'The Young Pope', el remake de 'The Exorcist' de FOX y cuatro series de The CW' la reciente 'Frecuency' y las de superhéroes 'Legends of Tomorrow', 'Supergirl' y 'The Flash'.