No habrá votación del público en Eurovisión 2011

RTVE se ha puesto en marcha para elegir la representación para la 56ª edición del certamen de Eurovisión, que se celebrará en Düsseldorf el próximo mes de mayo. Con ese objetivo en mente, introduce un sistema de selección diferente al del año pasado que buscará, por un lado, al intérprete y, por otro, la canción. Un doble proceso del que un comité de expertos de TVE preseleccionará las mejores candidaturas.



Con el claim "Eurovisión es parte de tí, ¡súbete!" se ha presentado la nueva edición de Eurovisión, en una rueda de prensa a la que acudieron Lola Molina, directora de Programación y Contenidos de TVE; Ricardo Villa, director de RTVE.es, y Federico Llano, subdirector de Festivales de la cadena pública. Lola Molina ha afirmado que TVE comienza esta nueva edición de Eurovisión "con mucha ilusión" y ha explicado que el nuevo método, en el que se elegirá cantante y canción de manera independiente, persigue una única máxima: "encontrar la mejor canción y el mejor cantante.

Llevaremos el mejor pack a Eurovisión".



Tal como ha contado la directora de Programas de TVE, un jurado experto de TVE será quien realizará el primer filtro y, después, de nuevo la fórmula público-jurado –al 50%- tendrá la decisión final en unas galas.



Pero TVE incorporará también la figura del "As": una fórmula que ya se ha puesto en marcha en otros países y que permitirá la posibilidad de que artistas consagrados participen en la gala final sin tener que pasar por los casting.



Otra novedad de este año residirá en cómo los aspirantes a candidatos tendrán que presentar su candidatura, que ha explicado Federico Llano, subdirector de Festivales: "Un elemento que esperamos que guste a la gente es que tendrán que interpretar una canción de la historia de Eurovisión".



En la presente edición, se separa la elección del artista/intérprete de la selección de la canción a través de dos procesos simultáneos. Los intérpretes podrán incribirse en el casting de dos formas: on-line, a través de la página web de RTVE, www.rtve.es/eurovision, o en un casting presencial que se celebrará en Madrid y Barcelona los días 25 y 29 de noviembre y al que los aspirantes podrán apuntarse en el teléfono 902 10 33 77.



Todos los preseleccionados tendrán que superar un último casting y someterse al juicio de un comité de expertos de TVE.Las canciones, por su parte, solo se podrán presentar a través de la web de RTVE, www.rtve.es. El plazo de inscripción para ambas candidaturas será simultáneo y se desarrollará del lunes 15 de noviembre al domingo 12 de diciembre.

Otra novedad de este año es que los aspirantes que quieran convertirse en el representante de la cadena pública en el Festival de Eurovisión 2011 tendrán que interpretar una canción de la historia del certamen, que puede ser una versión.



Una gran variedad de temas para elegir: desde los inolvidables "La la la" de Massiel, "Eres tú" de Mocedades o "Bailar pegados" de Sergio Dalma, pasando por nuestro último éxito eurovisivo, "Algo pequeñito" de Daniel Diges; hits internacionales como "Satellite", de Lenna, la ganadora del pasado año; o ya clásicos históricos del Festival como "Waterloo" de Abba, "Congratulations" de Cliff Richard, "Ne partez pas sans moi" de Celine Dion, "Molitva" de Marija Serifovic, "Hard Rock Alellujah" de Lordi, "Diva" de Dana International, "Refrain" de Lys Assia, "Marionetas en la cuerda" de Sandie Shaw. "Fly on the wings of love" de Olsen Brothers, "Abanibi Aboebe" de Izhar Cohen and the Alphabeta o "Wild dances" de Ruslana.