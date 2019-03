'Gran Hotel' se verá en Reino Unido

'Gran Hotel' abrirá sus puertas en Reino Unido. Su "inauguración" tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en la cadena Sky Arts. La serie de Antena 3 confirma su éxito internacional y llegará al país birtánico el próximo mes, según informa el diario 'The Telegraph'.



Además, no sólo llegará a Sky Arts, ya que el acuerdo incluye la emisión también en Sky Arts 2 con emisión en castellano y con subtítulos en inglés y a Sky Go en español.



La bautizada como "Spanish Downton Abbey" según la edición digital del periódico recogió en la última edición del FesTVal de Vitoria el premio ALMA a la mejor Ficción y el galardón a Lo Mejor del Año. Conche Velasco, una de sus protagonistas, recogió el Premio Iris de la Academia de TV a la mejor actriz en la última ecidión de los galardones.



El primer reconocimiento internacional de 'Gran Hotel' vino con los premios Nymphes d’Or de la 52 edición del Festival de la Televisión de Montecarlo, uno de los más prestigiosos del sector. La serie de Antena 3 estuvo nominada en cuatro categorías: Yon González y Amaia Salamanca a los mejores actores de ficción; Ramón Campos y Teresa Fernández-Valdés Calderón de Bambú Produccciones, en las categorías de Mejor Producción Internacional y Europea en Series.