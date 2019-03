Gran Hotel: Gran serie, grandes críticas

El 20% de la audiencia estuvo de acuerdo anoche y dieron una gran bienvenida a Gran Hotel. La prueba de fuego ha sido esta mañana cuando los críticos de televisión han publicado sus blogs y artículos sobre la serie. Las críticas han sido unánimes: Gran Hotel es una gran serie.



"La producción y la realización están a años luz de lo que se estila en España" escribe Alberto Rey en su blog 'Asesino en Serie' en la edición digital de El Mundo. "Se nota que detrás de Gran Hotel hay un equipo que no sólo ha visto 'Downton Abbey', sino que ha sabido qué hacer con el encargo de desarrollar algo parecido", continúa el crítico.



"MARCA LA DIFERENCIA"

Durante la emisión de Gran Hotel, Rey comentó en varias ocasiones la serie a través de la red social Twitter: "Algunos actores de #GranHotel son criticables, pero producción y realización están a años luz de lo que se hace aquí" y "Otra vez más Bambú marca la diferencia. #GranHotel" son algunos de los 'tweets' del periodista.



"No se puede negar, Bambú sabe cómo hacer de una serie de televisión algo cuidado, bien armado y casi coreografiado. Las idas y venidas de los trabajadores de este Gran Hotel que acaba de abrir sus puertas son solo una de las aparentemente pequeñas cosas que hacen que esta serie destaque entre la media...". Así comienza su crónica sobre Gran Hotel el blog 'Chica de la Tele', que también comentó la serie en Twitter: "Viendo Gran Hotel, que buena factura tienen las series de Bambú".



"BRILLANTE ELENCO DE ACTORES"

En LaInformación.com destacan la "buena factura visual, el brillante elenco de actores y una historia a medio camino entre una novela de Agatha Christie y Downton Abbey" como parte del éxito de Gran Hotel.



Para el blog de Vaya Tele, la serie de Antena 3 es "un producto cuidado, detallado, bien montado y planteado; una serie que no hace aguas por ningún lado, mezclando en la dosis justa" elementos que se han traducido en éxito.



Rosa Belmonte destaca en su blog de ABC la actuación del elenco actoral: "Concha Velasco y Adriana Ozores son más que Maggie Smith". Muy pronto podremos ver de vuelta a la gran dama inglesa, también en Antena 3, con la segunda temporada de Downton Abbey. Mientras tanto, bienvenidos a Gran Hotel.