Gökçe Eyüboğlu, Ceyda en 'Mujer', vuelve al color que mejor le sienta

La evolución de Ceyda en 'Mujer' es algo que ha enternecido el corazón de todos los seguidores de 'Mujer'. Poco a poco ha ido conquistando a la que ahora es su mejor amiga, Bahar, y también a toda la audiencia. La bondad que escondía ha enamorado también a Raif, con el que la joven ha comenzado una relación muy especial.

En dicha evolución Ceyda, a quien interpreta la actriz turca Gökçe Eyüboğlu, ha pasado también por distintos looks. La hemos visto con el pelo rubio platino, rubio más dorado, y también castaña. En la vida real la intérprete acostumbra a llevar también el pelo en tonos marrones, pero ha sorprendido hace unos días a sus seguidores mostrando su cambio de imagen.

Y es que con estas dos fotos que Gökçe Eyüboğlu demuestra que sin duda los tonos rubios en su cabello son los que mejor le sientan. La joven actriz ha mostrado una melena llena de brillantes reflejos dorados, que contrasta con el tono de pelo que ha lucido en los últimos meses, mucho más oscuro.

No son pocos los seguidores, y también otros conocidos actores de su país, los que le han dicho a Gökçe lo guapa que está tras su cambio de look. No es la única que en los últimos días se ha atrevido a hacerse un color de pelo distinto con la llegada del verano, como ha hecho también Seray Kaya. Lo que no muchos saben es que ella tiene una romántica conexión con España. Si quieres averiguar más sobre este tema, te lo contamos en el vídeo de arriba.

¿Qué está pasando en 'Mujer' en sus últimos capítulos?

'Mujer', la exitosa ficción internacional de la que todo el mundo habla y que es todo un éxito de espectadores está llegando a su final en Antena 3. ¿Qué está ocurriendo en los últimos capítulso que se han emitido? Arif no para de dar vueltas a las palabras que escuchó de Sirin sobre la muerte de Sarp: ¡ella le mató!

Esa verdad está a punto de salir a la luz. Sirin, cara a cara frente a Arif, se debate si hacer o no la mayor confesión de todas: ¡su secreto más oculto! ¿Está guardando un nuevo as bajo la manga?

Mientras, sentada con Fazilet, Bahar decide abrir su corazón. Hablará a la escritora de los amores de su vida, de los hombres que le han hecho sentir, querer. Uno fue amor a primera vista; otro, en cambio, hizo que se sintiera viva de nuevo y no solo para ser madre, sino para sentirse mujer. Es hora de hablar de Sarp y Arif.

