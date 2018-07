El gasto en televisión de pago ha aumentado casi un 18% en el último año

De los 272 millones de euros (sin IVA) que los españoles gastaban en televisión de pago en el segundo trimestre de 2011 se ha pasado a gastar en este tipo de servicios 320 millones de euros (también sin contar el IVA). Este aumento del gasto viene dado por una subida tanto en las tarifas como por el incremento del número de hogares que contratan alguna plataforma de televisión de pago.



En total, 4,16 millones de hogares en España tenían en el primer trimestre del año contratado algún servicio de televisión de pago, lo que representa el 24,2% de los hogares, un 1,4% más respecto al trimestre anterior y un 2,3% más que en el mismo trimestre del año anterior.



Este aumento de la penetración va acompañada de un incremento del número de abonados a televisión por satélite (1,2 millones de hogares, un 13,2% más que el trimestre anterior), la televisión por cable (1,7 millones de hogares, un 1,3% más), la televisión a través del ADSL (901 millones de hogares, un 14,34% más), mientras que el número de abonados de otros tipos de televisión de pago han caído un 13% hasta los 280 millones de hogares.



Junto al aumento del número de abonados, también se ha incrementado el gasto por hogar en este tipo de servicios, un 3,4 por ciento entre el primer trimestre del año y el segundo, hasta llegar a representar un coste de 30,2 euros por hogar y mes (incluido IVA). Desde el primer trimestre de 2011, el gasto trimestral por hogar en este tipo de servicios ha aumentado un 6%.



Por tipo de tecnologías, la televisión de pago por satélite continúa siendo la tecnología con mayor volumen de ingresos en España. De hecho, seis de cada diez euros consumidos en televisión de pago en España corresponden a la tecnología digital satélite, mientras que el cable representa el 29,8% de lo que destinan los españoles a estos servicios y la televisión a través de satélite el 12%.



En términos absolutos, la televisión de pago por satélite ingresó en el segundo trimestre 194 millones de euros, un 22,7% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la televisión de pago por cable ingresó 93 millones de euros, un 14,8% más, y la televisión a través de ADSL, 33 millones de euros, la misma cantidad que en el segundo trimestre de 2011.



Los principales motivos alegados por los consumidores para no contratar un servicio de televisión de pago son que les es suficiente con la televisión gratuita (así lo piensa un 79,5% de los hogares sin televisión de pago), que es caro (34,8%), que no es necesaria (30,7%) o que no ven mucho la televisión (22,3%).