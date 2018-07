Fox emite el octavo capítulo de 'The Walking Dead'

El octavo capítulo de la serie 'The Walking Dead' en Fox España pondrá fin a la primera remesa de la temporada de la serie esta noche (a las 22:20 horas). El regreso, con los ocho episodios restantes de los dieciséis que componen la temporada, está previsto para febrero de 2014. Fox continúa así con su compromiso de traer la emisión en España tan solo un día después de su estreno en Estados Unidos.



'The Walking Dead' se ha convertido ya en la serie más vista de la historia de la televisión por cable. Esta ficción continúa batiendo todos los records en Estados Unidos a través de AMC y en todo el mundo. El estreno de esta cuarta temporada en AMC cosechó 16 millones de espectadores; en España siguieron el estreno 400.000 personas a través de Fox y Fox Crime.



En la cuarta temporada, Rick Grames y el resto de supervivientes continúan su batalla para sobrevivir frente a la amenaza de los caminantes y de los grandes peligros que representan también los vivos: traiciones, secretos inconfesables, casquería, muerte y mucha, mucha sangre han sembrado esta primera mitad de temporada.



En la esperada nueva tanda, Rick y el resto del grupo se enfrentarán no sólo a los caminantes, que parecen haber adoptado una nueva estratega de "caza" consistente en agruparse y ser cada vez más sino también a la nueva amenaza que supone la gripe mortal. A pesar de todo Rick y los demás seguirán trabajando para poner en marcha una nueva comunidad bajo la aparente seguridad de la cárcel en la que viven, pero ya sabemos que en este mundo salvaje, la felicidad dura poco y la casa del grupo y su nueva manera de vivir serán puestos a prueba constantemente; su lucha por la supervivencia nunca habrá sido tan peligrosa. La cuarta temporada también introduce algunos nuevos personajes que incluyen a Bob Stookie.