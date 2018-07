Fallece Constantino Romero

A LOS 65 AÑOS

El actor no sólo fue la voz de Darth Vader o Mufasa, también forma parte del imagiario televisivo de nuestro país, con programas como 'El tiempo es Oro' o 'La parodia nacional'. Hace seis meses, Romero anunció su jubilación a través de Twitter y despidió "toda una vida" de trabajo con un abrazo y un "That's all folks!!".