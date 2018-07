El fake de Eurovisión ploclama ganador a 'El Sueño de Morfeo'

El titular resultó ser un fake en el que aparecía una imagen manipulada que imitaba el aspecto de la página principal. Error, hackeo o broma la noticia que daba la victoria a España fue eliminada poco después.



En la entradilla se postulaban como ganadores 'El Sueño de Morfeo' con la canción 'Contigo hasta el final' que interpretarán en la gala del 18 de mayo. De momento, están lejos de ser los favoritos, pues todas las encuestan les sitúan en los últimos puestos de la clasificación.



El grupo suma con esta ya dos polémicas con respecto a su participación en el Festival. Hace unos días se les acusaba de plagio, pues 'Contigo hasta el final' recordaba en ciertos aspectos al éxito de Kelly Clarkson 'The sun will rise', pero estas acusaciones no son algo extraño en esta competición, y suelen cobrar presencia según se acerca el día de la final.