Un espectador pide a Toñi Moreno que done parte de su sueldo

El programa 'Entre todos' ha vuelto a vivir una polémica jornada. El pasado miércoles 12 de marzo, Toñi Moreno tuvo que enfrentarse a una llamada en la que un espectador le pedió que donara al menos 400 de los 1.400 euros que cobra todos los días en su programa 'Entre todos'.



Según hizo público El Confidencial en un artículo de finales de febrero, el programa de TVE cuenta con un presupuesto de 3.68 millones de euros por temporada. De este presupuesto, se contemplan para la presentadora, 1.400 euros por programa.



"Me he propuesto ayudar siempre y cuando tú dones 400 euros de los 1.400 que cobras todos los días. Me parece muy fuerte que cobres esa cantidad en un programa que es para ayudar a la gente", le dijo a Moreno un joven espectador de Bilbao.



La presentadora, que al principio no entendía a qué se refería el joven, contestó: "No pasa nada. Esperaba esta llamada. Me parece bien que tengas la valentía de no colgarme el teléfono".



No es la primera polémica a la que tiene que hacer frente la presentadora de 'Entre Todos'. En noviembre de 2012, dos jóvenes estudiantes de Trabajo Social llamaron al programa para denunciar que "este programa lo que está haciendo es fomentar la caridad y es el Estado de bienestar quien debe cubrir estas necesidades".